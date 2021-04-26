رئيس الحكومة يستقبل سفير اسبانيا بتونس

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 26 أفريل 2020 بقصر الحكومة بالقصبة سفير اسبانيا بتونس غييرمو أرديزون غارسيا.وأكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي على عمق العلاقات التونسية الاسبانية التاريخية والتي بلغت مستويات ممتازة باعتبار اشتراك البلدين في الفضاء الاورو-متوسطي.كما شكر رئيس الحكومة ضيفه على وقوف اسبانيا وتضامنها مع بلدنا لمجابهة فيروس كوفيد-19.من جهته أكد السفير الاسباني أنّ تونس دولة ديمقراطية وتشترك مع اسبانيا في نفس القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، معتبرا انه رغم التاثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 فان هذه الجائحة فتحت الباب للاستثمار في قطاعات اخرى لعل اهمها مجال الرقمنة القادر على جلب استثمارات هامة لتونس.وثمّن الضيف الاسباني برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة التوجه به الى صندوق النقد الدولي والذي جاء نتيجة التشاور مع المنظمات الوطنية مؤكدا دعم اسبانيا لتونس على الصعيد الثنائي او لدى الاتحاد الأوروبي ولدى المنظمات والمؤسسات الدولية.وأكد السفير الاسباني عزم بلاده على دعم الاستثمار في مجال الرقمنة ودعم المرأة وكذلك تقديم القروض الصغيرة لدعم المبادرة الفردية وبعث المشاريع الصغرى.