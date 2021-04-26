تونس: مرور 100 عام على إحداث وزارة العدل

تحي الجمهوريّة التونسية، اليوم الاثنين 26 أفريل 2021، الذّكرى المائة على إحداث وزارة العدل.وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، إنّ وطنيّةَ التونسيّين من الفاعلين في ميدان العدالة قد أبت، منذ السنوات الأولى لبعث هذه الوزارة، إلا أن تكرّس روح العمل لصالح هذا الوطن و تواصل العطاء على مدى قرن من الزمن، معبّرة عن امتنانها للجيل الأسبق للعدليّة الذي قاوم النزعة الاستعمارية ، وجيل الاستقلال من أبناء العدلية الذي نحت كيانها في دولة حازت السيادة والحرية.وعبّرت وزارة العدل إلى جانب ذلك عن وافر شكرها للجيل الحالي للعدليّة الذي ما فتئ يعمل على تطوير منظومتها، بما يحقّق نُبل رسالتها حفظا للحقوق وحماية للحريات ، وفق نصّ البلاغ.كما نشرت وزارة العدل نص الأمر العلي الصادر عن محمد الناصر باشا بايفي إحداث وزارة العدلية بتاريخ 26 أفريل 1921.