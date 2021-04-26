محاكمة ضابط في الديوانة من اجل اتهامه بتسلم رشوة من رجل اعمال

باب نات -

جلبت اليوم الاثنين 26 افريل 2021 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة اطار بالديوانة وذلك لمحاكمته في قضية اتهم فيها بتسلم رشوة من قبل رجل اعمال فاقت 15 الف دينار وفق ما ورد في ملف القضية.وقد حضر محامو الإطار بالديوانة وطلبوا الافراج عن موكلهم خاصة وانه موقوف منذ 3 سنوات مؤكدين ان التهم كيدية وباطلة وانه لا يوجد ما يثبت تسلم موكلهم رشوة من رجل الأعمال الشاكي في ملف قضية الحال .وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للقضية .