نشر التصنيف الدولي "التايمز للتعليم العالي: الجامعات المؤثرة على محيطها" "THE : University impact "لسنة 2021 مؤخرا تقريره السنوي لأفضل الجامعات حول العالم وقد برزت جامعة تونس المنار في قائمة أفضل 400 جامعة.
وقد صنفت ضمن أفضل 101-200 جامعة حسب مؤشر " السلام والعدل والمؤسسات القوية" كما ظهرت في قائمة أفضل 201-300 مؤسسة في مؤشري "الصحة" و "الشراكة من أجل أهداف التنمية المستدامة" وضمن أفضل 301-400 مؤسسة حسب مؤشر "جودة التعليم" .
رابط تصنيف "التايمز للتعليم العالي"
ويُعنى التصنيف الدولي " التايمز للتعليم العالي للجامعات المؤثرة على محيطها"بقياس مؤشرات أداء الجامعات فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد صنفت ضمن أفضل 101-200 جامعة حسب مؤشر " السلام والعدل والمؤسسات القوية" كما ظهرت في قائمة أفضل 201-300 مؤسسة في مؤشري "الصحة" و "الشراكة من أجل أهداف التنمية المستدامة" وضمن أفضل 301-400 مؤسسة حسب مؤشر "جودة التعليم" .
رابط تصنيف "التايمز للتعليم العالي"
ويُعنى التصنيف الدولي " التايمز للتعليم العالي للجامعات المؤثرة على محيطها"بقياس مؤشرات أداء الجامعات فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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