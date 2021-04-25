مسلسل" مشاعر " أو قصة نجاح الدراما التونسية الجزائرية

حصد الجزء الثاني من المسلسل التونسي الجزائري ”مشاعر“ ، اهتمامًا ومتابعة غير مسبوقة، منذ بداية عرضه على قنوات ”قرطاج + و“الشروق “ الجزائرية وحنبعل التونسية .ودخل المسلسل الدرامي الضخم الذي يشارك في بطولته فنانون جزائريون وتونسيون، المنافسة الرمضانية بقوة، بمشاهد تمثيلية، حبست أنفاس المشاهدين، وفق كل المتابعين.واعتبر احمرد الاندلسي في تصريح لـاذاعة افم أن المسلسل التونسي – الجزائري ”مشاعر“، عمل مميز وناجح على جميع المستويات وأن الممثلين أبدعوا في تقمّص الأدوار الموكلة إليهم.وفيما يتعلق بالاعتماد على مخرج تركي لإنتاج المسلسل، اعتبر احمد الاندلسي ، أنه لا يعارض فكرة العمل مع كفاءات من خارج تونس، اذا كانت بهذا المستوى من الكفاءة .وأكد الاندلسي أن المزج بين الكفاءات التونسية والجزائرية في مسلسل ”مشاعر“، هي فكرة متميّزة و تجربة إيجابية، مشدّدًا على أنه يتمنى أن تتكرر هذه التجربة، .ويقدّم المسلسل الذي يعتمد على الخبرات التركيّة من حيث الإدارة الفنيّة والسيناريو والإخراج ، قصّة اجتماعيّة رومانسيّة تمتد على أكثر من 100 حلقة.ومن أهم النجوم الذين يشاركون في المسلسل، هشام رستم وسامية رحيّم وريم الرياحي وأحمد الأندلسي وريم بن مسعود ومحمد مراد من تونس ومن الجزائر حسّان كشّاش وسارة لعلامة ونبيل العسلي وعادل الشيخ.كما وصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل، بالمتميز والراقي، معتبرين أنه أسهم في التعريف بالدراما التونسية وبالأماكن السياحية في البلاد، حيث صوّر المسلسل في عدة مدن تونسية، ويحكي قصة اجتماعية عاطفية على طريقة المسلسلات التركية، وهو ما دفع منتج المسلسل إلى الاعتماد على تقنيين أتراك لتصوير المسلسل وإخراجه وتركيبه.وتدور قصّة المسلسل حول فتاة جزائرية تدعى زهرة أجبرتها عائلتها على الزواج من شاب لا تحبه ”عمار“ لتهرب البطلة من الجزائر إلى تونس، حيث ستتعرف على ”طاهر“ في حادث سير رجل متزوج سيساعدها على الاستقرار في تونس لتطور الأحداث بعد ذلك في دراما رومانسية تشويقية معاصرة .