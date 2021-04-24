الطبوبي يتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

تلقى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم السبت جرعة التلقيح ضد فيروس كورونا .هذا وقد قام الطبّوبي فيما سبق بالتسجيل على منظومة evax قبل ان يتمّ دعوته عبر آليّة الارساليّات القصيرة وفق ما نشره الاتحادجدير بالذكر ان كلا من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي قد لقحا علنا وبحضور اعلامي.