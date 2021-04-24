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تعيين خليفة السبوعي مديرا عاما للبنك التونسي للتضامن

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 11:48 قراءة: 0 د, 12 ث
تم تعيين السيد خليفة السبوعي مديرا عاما للبنك التونسي للتضامن وهو ابن المؤسسة و شغل بها خطة مدير عام مساعد منذ 2014 وله خبرة ثرية و متنوعة في مجالات التصرف البنكي والتمويل والاستثمار و التنمية الجهوية وخبير في مجال التمويلات الصغرى



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