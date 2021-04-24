تعيين خليفة السبوعي مديرا عاما للبنك التونسي للتضامن

تم تعيين السيد خليفة السبوعي مديرا عاما للبنك التونسي للتضامن وهو ابن المؤسسة و شغل بها خطة مدير عام مساعد منذ 2014 وله خبرة ثرية و متنوعة في مجالات التصرف البنكي والتمويل والاستثمار و التنمية الجهوية وخبير في مجال التمويلات الصغرى







