تم تعيين السيد خليفة السبوعي مديرا عاما للبنك التونسي للتضامن وهو ابن المؤسسة و شغل بها خطة مدير عام مساعد منذ 2014 وله خبرة ثرية و متنوعة في مجالات التصرف البنكي والتمويل والاستثمار و التنمية الجهوية وخبير في مجال التمويلات الصغرى
تعيين خليفة السبوعي مديرا عاما للبنك التونسي للتضامن
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