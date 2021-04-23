وزير التجارة وتنمية الصادرات ومحافظ البنك المركزي يتباحثان واقع وآفاق مؤشر التضخّم والسبل الكفيفة بتقليص عجزالميزان التجاري

التأمت صباح اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، جلسة عمل عبر تقنيات التواصل عن بعد بين وزير التجارة وتنمية الصادرات، #ا محمد بن سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، وذلك بمشاركة ثلة من إطارت المؤسستين.وخصّصت هذه الجلسة لتدارس واقع وآفاق مؤشر التضخّم، حيث تمّت مناقشة كيفية المحافظة على المنحى التنازلي لنسبة التضخم عند الاستهلاك التي شهدت تراجعا طفيفا في شهر مارس 2021 لتبلغ 4.8 بالمائة مقابل 4.9 في شهر جانفي من السنة ذاتها.كما تمّ بهذه المناسبة التباحث في السبل الكفيلة بالتحكّم في العجز التجاري من خلال مزيد التحكّم في الواردات ودفع الصادرات.وشدّد كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات ومحافظ البنك المركزي على ضرورة تشريك الفرق الفنية لمختلف الأطراف المتدخلة بهدف الاشتغال بصفة دورية بما من شأنه تحقيق نتائج كميّة ملموسة من حيث التحكم في مستويات عجز الميزان التجاري والإبقاء على مستوى التضخّم في حدود نسب مقبولة.