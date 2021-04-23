سامية عبو تستلهم مداخلتها في البرلمان من تصريحات قيس سعيد: المسلم هو من يخاف الله والاسلامي هو من يتاجر بالله

اتهمت الجمعة 23 افريل، النائبة سامية عبو هيئة الانتخابات بالفشل في مهمتها معتبرة ان الانتخابات الاخيرة لم تكن نزيهة ولا شفافة وأعادت من حكموا بعد الثورة الي سدة الحكم.واشارت عبو الي وجود اطراف سياسية وصلت الي البرلمان بالتحيل على التونسيين وتحدثت في هذا السياق عن حزب قلب تونس.واتهمت اطرافا سياسية اخرى بالمتاجرة بالدين للفوز في الانتخابات متحدثة في هذا السياق عن الاسلاميين في اشارة لحركة النهضة.ونبهت سامية عبو التونسيين من الاسلاميين وخاطبتهم مستلهمة من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد " ردوا بالكم يا توانسة يغروكم الي يسميو رواحهم اسلاميين راو المسلم هو من يخاف الله والاسلامي هو من يتاجر بالله".يذكر ان رئيس الجمهورية وفي كلمته بجامع الزيتونة بمناسبة حلول شهر رمضان هاجم الاسلاميين واتهمهم بالوقوف وراء مناورة كبرى لتقسيم المجتمع مضيفا بأن الله في القرآن خاطب المسلمين وليس الاسلاميين...