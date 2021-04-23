الغنوشي يستقبل وفدا من الغرفة التجارية التونسية الأمريكية

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 23 أفريل 2021 بقصر باردو السيد الناصر الحيدوسي رئيس الغرفة التجارية التونسية الأمريكية، مرفوقا بالسيد منذر بن عياد الرئيس الثاني للغرفة، والسيد محمد الزعنوني نائب الرئيس المكلف بالشؤون القانونية، وبالسيدتين لمياء الفوراتي ولمياء البدوي عضوتي الهيئة .وقدّم رئيس الغرفة التجارية التونسية الأمريكية عرضا عن الغرفة ودورها المتمثّل في مساعدة رجال الأعمال والشركات في البلدين على الإستثمار المتبادل ومعاضدة مجهود الدولة في تنمية العلاقات مع مختلف الفاعلين في الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر الى أهمية حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لاسيما أن تونس هي أوّل مصدّر لمنتوجات الصناعات التقليدية إلى جانب التمور والمنتجات النفطية. أكّد رغبة الجانب الأمريكي في تنمية المبادلات وتطويرها وذلك في اطار مواصلة دعم التجربة الديمقراطية في تونس.كما أكّد رئيس الغرفة ضرورة الإستفادة من الهبات المرصودة من الجانب الأمريكي وهي هبات بمبالغ كبرى تقدّر بـــــ 500 مليون دولار في المجال المائي والبيئي، و300 مليون دولار في مجال النقل والموانئ. وابرز في هذا الاطار أهمية القيام بالإصلاحات الاقتصادية ذات العلاقة والمصادقة على التشريعات في المجال المائي ليتسنّى إبرام عقود الهبة مع الدولة التونسية، فضلا عن تطوير مجلة الصرف بما يشجع المستثمرين والشركات الأمريكية على الاستثمار في تونس .وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب المجهود الذي يقوم به رجال الأعمال التونسيين لتحسين صورة تونس في الخارج وجلب الإستثمارات وتنمية المبادلات وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكّد أهمية انجاز مشاريع مشتركة تونسية أمريكية بليبيا بالنظر الى استقرار الأوضاع في هذا البلد الشقيق، وباعتبار أن تونس بوابة نحو ليبيا ونحو افريقيا،وأوضح الغنوشي أنّ مجلس نواب الشعب يضطلع بدوره التشريعي حيث قطعت لجنة الفلاحة شوطا كبيرا في دراستها لمجلة المياه وقامت باستشارات اقليمية حولها مع تشريك مختلف الأطراف المعنية بهدف تجويد فصول هذه المجلة التي ستكون جاهزة قريبا، إضافة الى استعداد المجلس للنظر في قانون الصرف .ودعا رئيس المجلس أعضاء الغرفة التجارية التونسية الأمريكية الى تقديم تصوّراتهم واقتراحاتهم لتطوير التشريعات ذات العلاقة، لتتم الاستنارة بها.