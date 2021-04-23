الهايكا توجه لفت نظر لإذاعة IFM بخصوص الإشهار

وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة IFM على خلفية الخروقات المسجلة بتاريخ 14 و15 و16 أفريل2021 والمتعلقة بعدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة للومضات الإشهارية وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري المحددة بخمسة عشر دقيقة و بث ومضات إشهارية في شكل شارة رعاية لمدة تتجاوز السبع ثواني.



ودعا مجلس الهيئة الإذاعة إلى الالتزام بأحكام قرار الهيئة المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار حتى لا يضطر إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة وفقا لمقتضيات القرار وأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.



