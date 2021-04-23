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تواصل التقلبات الجوية وأمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية بالشمال والوسط

Publié le Vendredi 23 Avril 2021 - 09:02 قراءة: 0 د, 23 ث
تتواصل التقلبات الجوية خلال هذا اليوم والأمطار المتفرقة والتي تكون مؤقتا رعدية حاضرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب..

ووفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي﻿ يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.. النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب..


الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، تكون بين 27 و32 درجة ببقية الجهات..




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