تواصل التقلبات الجوية وأمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية بالشمال والوسط

تتواصل التقلبات الجوية خلال هذا اليوم والأمطار المتفرقة والتي تكون مؤقتا رعدية حاضرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب..ووفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي﻿ يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.. النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب..الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، تكون بين 27 و32 درجة ببقية الجهات..