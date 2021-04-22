عبد الرحمان سوقير في ذمة الله

نعى الخميس 22 أفريل، النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري الناشط عبد الرحمان سوقير
وقد فارق سوقير، وهو أصيل معتمدية أكودة من ولاية سوسة، الحياة بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.
رحم ألله الفقيد بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته
ورزق الله كافة أسرته الصبر والسلوان
إنا لله و إنا إليه راجعون.
وقد فارق سوقير، وهو أصيل معتمدية أكودة من ولاية سوسة، الحياة بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.
وأسكنه فسيح جناته
ورزق الله كافة أسرته الصبر والسلوان
إنا لله و إنا إليه راجعون.
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