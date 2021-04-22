عبد الرحمان سوقير في ذمة الله

رحم ألله الفقيد بواسع رحمته

وأسكنه فسيح جناته

ورزق الله كافة أسرته الصبر والسلوان

إنا لله و إنا إليه راجعون.

نعى الخميس 22 أفريل، النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري الناشط عبد الرحمان سوقيروقد فارق سوقير، وهو أصيل معتمدية أكودة من ولاية سوسة، الحياة بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.