   Najet - أسألك الرحيل  

عبد الرحمان سوقير في ذمة الله

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 17:42 قراءة: 0 د, 16 ث
نعى الخميس 22 أفريل، النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري الناشط عبد الرحمان سوقير

وقد فارق سوقير، وهو أصيل معتمدية أكودة من ولاية سوسة، الحياة بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.


رحم ألله الفقيد بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته
ورزق الله كافة أسرته الصبر والسلوان
إنا لله و إنا إليه راجعون.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224612

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 18h 00m |           
كان يضحكنا بفيديوهاتو
الله يرحمو ويصبر أهله


BABANETTOO  (France)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 17h 51m |           
Allah yarhmou !



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