البرلمان - لجنة الصحة تنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفيدرالية السويسرية

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة يوم الخميس 22 افريل 2021 خصصتها للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكنفيدرالية السويسرية .وتم في مستهل الجلسة تلاوة وثيقة شرح الأسباب وبنود الاتفاقية المعروضة على انظار اللجنة . وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة أهمية الاتفاقية التي تندرج ضمن تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي قصد حماية حقوق العمال والمهاجرين وضمان تغطية اجتماعية ملائمة لفائدتهم ولأفراد عائلاتهم من ناحية وتجنب الازدواج الضريبي في أنظمة الضمان الاجتماعي بين البلدين من جهة أخرى.كما دعا عدد من أعضاء اللجنة الى تشريك مجموعات الصداقة البرلمانية مستقبلا في مثل هذه الاتفاقيات وذلك تفعيلا لدور الديبلوماسية البرلمانية في معاضدة الدبلوماسية الرسمية. وقررت اللجنة الاستماع الى كل من السيدين وزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج لمزيد توضيح احكام الاتفاقية.ثم شرعت اللجنة في دراسة مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2002 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم .وبعد تلاوة وثيقة شرح الأسباب وفصول مقترح القانون أوضح أعضاء اللجنة انه يندرج ضمن اقرار جملة من الإجراءات لتسهيل امتلاك سيارة خاصة لحامل الإعاقة او لكل عائلة في كفالتها ذو إعاقة وقررت اللجنة الاستماع الى ممثلين عن جهة المبادرة حوله في جلسة لاحقة.