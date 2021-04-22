فظيع قبل الافطار في الجبل الاحمر يقطع اذن مواطن بسكين !

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بشاب من ذوي السوابق العدلية اقدم على قطع اذن مواطن بسكين أثر خلاف معه بجهة للجبل الاحمر ثم تحصن بالفرار .وقد تم نقل المصاب للمستشفى ومكنه الإطار الطبي براحة ب30 يوما كما اكد الطبيب انه اصبح يعاني من سقوط مستمر.بعرض المتهم على المتضرر تعرف عليه منذ الوهلة الاولى واصر على تتبعه عدليا .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.