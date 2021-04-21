وزارة العدل: جلسة عمل للنظر في سير عمل المعهد الأعلى للمحاماة والصعوبات المطروحة

التأمت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان و حضرها رئيس ديوان وزارة العدل وعدد من سامي إطاراتها، و المدير العام للمعهد الأعلى للمحاماة شرف الدين الظريف والكاتبة العامة للمعهد.وقد خُصّصت الجلسة لتناول مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بسير عمل المعهد الأعلى للمحاماة من الناحية الإدارية والمالية من جهة ومن الناحية التكوينية و الأكاديمية من جهة أخرى، لا سيما في ظل هذه الفترة التي تواجه فيها بلادنا جائحة كورونا ( كوفيد 19 )، حيث تم التطرّق إلى الصعوبات التي يواجهها المعهد والمرتبطة أساسا بالمقر الذي لم يعد يستجيب لاحتياجات الإطار الإداري والدارسين فضلا عن النقص في الإطار الإداري ومحدودية الميزانية المرصودة للمعهد.وقد أبدت الوزيرة تفهمها للمشاغل المطروحة و أكدت على ضرورة العمل على تذليل هذه الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة.