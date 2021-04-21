النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب تتحادث مع نائبة رئيس البندستاغ الألماني

أجرت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 21 افريل 2021 محادثة عبر تقنيات التواصل عن بعد مع Claudia roth نائبة رئيس البندستاغ الألماني .وتناول اللقاء العلاقات الثنائية و ما تتميّز به من طابع استثنائي، وسبل دعمها لا سيما من جانب الديبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات.وأكّدت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب أن تونس ماضية في اعتماد مبدإ الحوار والتوافق من أجل إرساء الاستقرار السياسي والنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.وبيّنت من جهة أخرى أن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس هي تجربة ناشئة، معتبرة أن توحيد الرؤى وتكثيف الحوار بمساهمة كل القوى الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني، هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار على جميع المستويات .وأكّدت نائبة رئيس البندستاغ الألماني من جهتها عزم المانيا مواصلة دعمها لإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ومساعدتها للقيام بالإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي.وكانت المحادثة مناسبة للتطرق الى تداعيات جائحة كوفيد 19 على العالم بأسره، وتأثيراتها على العلاقات الدولية بحكم الإجراءات الوقائية المتخذة التي قلّصت من فرص التلاقي والتحاور المباشر.