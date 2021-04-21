نجيب الشابي: قيس سعيد يميل إلى حكم أشبه بحكم معمر القذافي

اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي في ميدي شو اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021 أن الحرب بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية أصبحت رسمية، وذلك بعد بيان النهضة أمس التي اعتبرت أن قيس سعيّد داس على الدستور وخرق صلاحيات رئيس الحكومة.وأضاف نجيب الشابي أن بيان النهضة هو تكريس للقطيعة، وإذن بالدخول في مواجهة سياسية مباشرة، معتبرا أن النهضة ستتجه نحو تعزيز اتفاقاتها وتعزيز موقعها في الحكم.وتابع في هذا الإطار ' قيس سعيّد ليس له صلاحيات، لا يعيّن لا يعزل دون موافقة الحكومة، وهو ضد الديمقراطية التمثيلية وضد الأحزاب ويميل إلى حكم أشبه بحكم معمر القذافي..أعتقد أن تونس في وضع خطير''.كما اعتبر أن سعيد هو ''عنصر توتير للحياة السياسية''، قائلا 'أدعو الوطنيين إلى عدم الانخراط في هذا الاستقطاب الثنائي.. قيس سعيد بصدد القيام بانقلاب فعلي من خلال المواقف التسلطية الأحادية التي تعطل دواليب الدولة.. هو يتمتع بقوّة تعطيل، وقادر على خلق الزعزعة وأستبعد أن يدخل الجيش التونسي في مغامرة لصالحه..''