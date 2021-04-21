عياض بن عاشور: قيس سعيد نصّب نفسه قاضيا دستوريا يقوم بتأويل الدستور حسب رغبته

حذّر الثلاثاء 20 أفريل، أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتأويله للدستور حسب رغبته.
وفي حوار لموقع افريكان مانجر ، وصف بن عاشور تصريحات قيس سعيد في عيد قوات الامن بالخطيرة والتي تمهد لانقلاب.
واعتبر بن عاشور أن قيس سعيد وباعلانه أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، يمهد لانتصاب ديكتاتورية جديدة ستقوم باغتيال الحريات.
ونبه الي أن قيس سعيد نصب نفسه قاضيا دستوريا يقوم بتأويل الدستور حسب رغبته و على مقاس مشروعه السياسي مشيرا الي أن مشروع ومخطط قيس سعيد، مشروع ديكتاتوري سلطوي حسب تعبيره.
وأوضح بن عاشور انه وخلافا لما ذهب اليه رئيس الجمهورية فان القوات المسلحة في الدستور تعني بصفة حصرية قوات الجيش.
وأضاف في نفس السياق انه وبالرجوع إلى القانون الدستوري المقارن و إلى التقاليد الدستورية في جميع البلدان فان لفظ القوات المسلحة يشير حصرا إلى القوات العسكرية لا غير بمعنى الجيش دون سواه و لا تشمل القوات المسلحة المدنية.
وفي حوار لموقع افريكان مانجر ، وصف بن عاشور تصريحات قيس سعيد في عيد قوات الامن بالخطيرة والتي تمهد لانقلاب.
واعتبر بن عاشور أن قيس سعيد وباعلانه أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، يمهد لانتصاب ديكتاتورية جديدة ستقوم باغتيال الحريات.
ونبه الي أن قيس سعيد نصب نفسه قاضيا دستوريا يقوم بتأويل الدستور حسب رغبته و على مقاس مشروعه السياسي مشيرا الي أن مشروع ومخطط قيس سعيد، مشروع ديكتاتوري سلطوي حسب تعبيره.
وأوضح بن عاشور انه وخلافا لما ذهب اليه رئيس الجمهورية فان القوات المسلحة في الدستور تعني بصفة حصرية قوات الجيش.
وأضاف في نفس السياق انه وبالرجوع إلى القانون الدستوري المقارن و إلى التقاليد الدستورية في جميع البلدان فان لفظ القوات المسلحة يشير حصرا إلى القوات العسكرية لا غير بمعنى الجيش دون سواه و لا تشمل القوات المسلحة المدنية.
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