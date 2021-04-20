بولبابه سالم : دربي الغضب بين أمريكا و فرنسا في تونس

"دربي الغضب بين الولايات المتحدة و فرنسا في تونس ،،، كلاهما له معاول يشتغل بها و هناك اوباش و مرتزقة يتلقون اموالا طائلة لتخريب البلاد و تعفين الأوضاع .. من صدقوا فاتورة القاروص زمن المرزوقي من مرضى الحقد الأيديولوجي صاروا اليوم يشككون في كل التسريبات لأن آخر همهم هو الحقيقة ،،، و ما قاله الخياري قاله أيضا رئيس حزب الشعب يريد في جريدة الصباح دون ان يلقى ردود فعل.



البلاد مستباحة لأن الطبقة السياسية الحالية بائسة و فاشلة و مريضة بالأحقاد و تستقوي بالاجنبي في الصراع السياسي الداخلي .. كل من يتعامل مع الأجنبي ضد بلده خائن و عميل و على القضاء ان يتحرك .

ما الفرق بين فرنسا و أمريكا ؟ فرنسا تحفظ مصالحها عبر نشر قيمها فتغري النخب و تمول الجمعيات القريبة من توجهاتها و تخترق الإعلام و الأحزاب و المجتمع المدني ليكونوا قوة مؤثرة .

أما أمريكا فهي لا تراقص الصغار و تحفظ مصالحها بالتهديد و الوعيد وال B52.

كلمة أخيرة ،،موقع تونس مهم جدا في إعادة إعمار ليبيا لذلك تتنافس عليها الولايات المتحدة و فرنسا و لو كانت للسلطة رؤية لكسبنا الكثير لكننا غرقنا في الصراعات العبثية و الشكليات القانونية ."

وصف الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم حرب التسريبات الأخيرة بصراع أمريكي فرنسي على تونس من ناحية قربها من ليبيا التي ستشهد سوقا ضخمة لإعادة الاعمار ،، و قال انه لكلا الدولتين عملاء مأجورين لخدمة مصالحهما و شبه الصراع في تدوينة فيسبوكية بدربي الغضب بين الدولتين و اضاف انه لو كانت لدى سلطاتنا رؤية لاستفادت من هذا الأمر .