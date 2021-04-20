بولبابه سالم : دربي الغضب بين أمريكا و فرنسا في تونس

وصف الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم حرب التسريبات الأخيرة بصراع أمريكي فرنسي على تونس من ناحية قربها من ليبيا التي ستشهد سوقا ضخمة لإعادة الاعمار ،، و قال انه لكلا الدولتين عملاء مأجورين لخدمة مصالحهما و شبه الصراع في تدوينة فيسبوكية بدربي الغضب بين الدولتين و اضاف انه لو كانت لدى سلطاتنا رؤية لاستفادت من هذا الأمر .
و كتب بولبابه سالم على صفحته في الفيسبوك:
"دربي الغضب بين الولايات المتحدة و فرنسا في تونس ،،، كلاهما له معاول يشتغل بها و هناك اوباش و مرتزقة يتلقون اموالا طائلة لتخريب البلاد و تعفين الأوضاع .. من صدقوا فاتورة القاروص زمن المرزوقي من مرضى الحقد الأيديولوجي صاروا اليوم يشككون في كل التسريبات لأن آخر همهم هو الحقيقة ،،، و ما قاله الخياري قاله أيضا رئيس حزب الشعب يريد في جريدة الصباح دون ان يلقى ردود فعل.
و كتب بولبابه سالم على صفحته في الفيسبوك:
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 224485