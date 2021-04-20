ميناء حلق الوادي : احباط محاولة تهريب 5647 حبة دواء مخدر نوع سوبيتاكس

نجحت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي أثناء القيام بعمليات تفتيش المسافرين القادمين من ميناء جنوة الإيطالي في ضبط 5647 قرص مخدر من نوع سوبيتاكس مخفية داخل حقيبة سفر على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج.



ووفق بلاغ لمصالح الديوانة, تم تحرير محضر حجز في الغرض و بعد استشارة النيابة العمومية تمت إحالة المشتبه به إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.



