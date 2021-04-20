   Abdelwahab - Min Azebak  

ميناء حلق الوادي : احباط محاولة تهريب 5647 حبة دواء مخدر نوع سوبيتاكس

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 18:08 قراءة: 0 د, 19 ث
نجحت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي أثناء القيام بعمليات تفتيش المسافرين القادمين من ميناء جنوة الإيطالي في ضبط 5647 قرص مخدر من نوع سوبيتاكس مخفية داخل حقيبة سفر على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج.

ووفق بلاغ لمصالح الديوانة, تم تحرير محضر حجز في الغرض و بعد استشارة النيابة العمومية تمت إحالة المشتبه به إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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