سامية عبو للغنوشي: رئيس الجمهورية وجعكم وباش يزيد يوجعكم ‎

علقت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو على موقف حركة النهضة بعد حديث رئيس الدّولة على القيادة العليا للقوات المسلحة مشيرة بان الحركة تريد توتير الأجواء.وفي حوار لاذاعة IFMوجهت عبو كلامها لقيس سعيد داعية اياه للتحرك أمام محاولات تشويهه "برّه منّع البلاد و أنقذ السلطة من يد العصابات ، أنت إنتخبوك 3 ملاين".واتهمت عبو النهضة بمحاولة شن حرب أهلية في البلاد مضيفة " عنّا نوّاب عندهم أحكام قضائية و ملفات و قضايا ، و هذا سلاح يستعملوا الغنوشي لإبتزازهم".وقالت سامية عبو موجهة كلامها للنهضة "رئيس الجمهورية وجعكم وباش يزيد يوجعكموكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر يوم الأحد الماضي، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".وقال الرئيس سعيد، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ".وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره.واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .