سهام العيادي تشرف على جلسة عمل لمتابعة اشغال توسعة الملعب الاولمبي بسوسة

تناولت الجلسة أيضا النظر في بعض مكونات المشروع الإضافية على غرار التدخلات الضرورية المتعلقة بالشبكة الكهربائية الداخلية لإنارة الملعب والتي وإن لم تكن مبرمجة في البداية فقد تعهدت سهام العيادي بأن يتم إنجازها من طرف الوزارة وذلك بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ، كما تطرقت الجلسة إلى موضوع منصة الصحافيين بالملعب التي تريد الوزارة انجازها دون المساس بمكونات المدارج وذلك ضمانا لاستجابة الملعب لكراس شروط كل المسابقات الدولية .



وفي المقابل وفي إطار تكامل أعمال مختلف مؤسسات الدولة فقد أكد رضا شرف الدين رغبته في انجاز الجهة لأشغال تعشيب الملعب لنجاحها السابق في مثل هذه الأشغال ،وأكدت الوزيرة عدم وجود أي مانع لكي تتكفل الجهة بأشغال التعشيب ، مؤكدة حرصها الشديد على استكمال أشغال ملعب سوسة بكافة المكونات لوضعه حيز الاستغلال في أقرب وقت ،معتبرة البنية الأساسية الرياضية من أوليات استراتيجية العمل صلب الوزارة.



