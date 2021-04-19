الجرندي، يلتقي وفدا عن جمعية." Tunisie Passion "

التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج صباح اليوم الاثنين 19أفريل وفدا عن جمعية." Tunisie Passion "ومثل اللقاء مناسبة أطلع خلاله الوفد، الوزير على أهداف الجمعية وأهم أنشطتها منذ إنشائها سنة 2014. كما قدم الوفد أهم الملامح الأساسية لمشروع "حلمة" الذي تسعى الجمعية إلى تنفيذه عبر إرساء منصة رقمية تضم أكبر عدد ممكن من الكفاءات التونسية بالخارج وبالداخل لإرساء برامج موجّهة إلى الشباب التونسي لمساعدتهم على تحقيق مشاريعهم.من جانبه، أبرز عثمان الجرندي حرص الوزارة على الانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني والعمل على الاستجابة لتطلعات الجالية التونسية في المهجر وتوفير الأرضية الملائمة لها لتشجيعها على الانخراط بشكل أكثر نجاعة وفعالية في العملية التنموية والاستئناس بمقترحاتهم وأفكارهم والاستفادة من طاقاتهم وكفاءتهم.وفي إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة، أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن شكره للوفد مقدما بعض التوصيات العملية التي من شأنها أن تساعد الجمعية على تنفيذ مشروعها وفقا للأولويات الوطنية ولخصوصيات مختلف أبناء الجالية التونسية بالخارج.