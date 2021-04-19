الجرندي يعرب لنظيره الصومالي عن دعم تونس للمسار السياسي في الصومال وحرصها على وحدته الترابية

تلقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين 19 أفريل 2021، مكالمة هاتفية من محمد عبد الرزاق، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية.ومثلت المحادثة وفق بلاغ للخارجية, مناسبة أكد فيها الطرفان على متانة علاقات الأخوة والتشاور التي تجمع البلدين الشقيقين على الصعيدين العربي والإفريقي.وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عن تقدير حكومة بلاده للدور الفاعل الذي تلعبه تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2020 الى 2021 في الدفاع عن مصالح وقضايا الدول العربية والإفريقية في المجلس والمساهمة في إحلال السلم والأمن في المنطقة العربية والقارة الافريقية ككل.من جهته، أعرب عثمان الجرندي عن دعم تونس للمسار السياسي في الصومال وحرصها على وحدته الترابية لما فيه خير الشعب الصومالي الشقيق وأمنه واستقراره. وعبر الوزير عن أمله في أن تتوفق الحكومة وبقية الأطراف السياسية الفاعلة في الصومال عن طريق الحوار البناء إلى استكم