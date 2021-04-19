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صورة اليوم: الRTCI تكرّم الدكتورة سمر صمود في مكان عملها

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 16:46 قراءة: 0 د, 22 ث
تحوّل الاثنين 19 أفريل، مدير إذاعة تونس الدولية رفقة رئيسة تحريرها إلى مقر عمل الدكتورة سمر صمود وأهدوه بالمناسبة باقة ورود تكريما لها.

وتأتي الزيارة بعد أن أقدم المنشط المتعاقد مع الاذاعة أنيس مرعي على طرد سمر صمود على المباشر، ما اعتبرته الاذاعة خرقا وأسلوبا غير لائق في التعامل مع الضيوف.


واعتذرت الاذاعة في وقت سابق من الدكتورة سمر صمود وفتحت تحقيقا في الحادثة وأوقفت المنشط عن العمل.




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