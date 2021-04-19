مفدي المسديّ: "كمال بن يونس استقال من خطة متصرف ممثل للدولة بمجلس إدارة (وات) وحنان الفتوحي طلبت إعفاءها من مهامها على رأس إذاعة شمس آف آم"

أعلن مفدي المسدي، المستشار المكلف بالإعلام والاتصال بديوان رئيس الحكومة، اليوم الإثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ملف تعيين كمال بن يونس رئيسا مديرا عاما ل(وات)، تم الحسم فيه، بعد تقديمه استقالته من خطة متصرف ممثل للدولة بمجلس إدارة المؤسسة.أما بخصوص ملف القناة الإذاعية المصادرة "شمس أف أم"، فقد أوضح المسدي أن المديرة العامة لهذه الإذاعة، حنان الفتوحي، قدمت إلى وزير المالية طلب إعفائها من مهامها.وأضاف في السياق ذاته أن اجتماعا عقد اليوم الإثنين بوزارة المالية، بحضور المستثمر الجديد الذي عبّر عن رغبته في اقتناء أسهم الدولة في "شمس أف أم" وتم الاتفاق على التسريع في عملية التفويت فيها والحفاظ على الحقوق الاجتماعية لصحفيي وتقنيي وأعوان "شمس أف أم"، طبقا لما نصت عليه كراس الشروط المعدة للغرض.كما أعلن المسدّي عن انعقاد اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات والأموال المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع، للحسم في ملف التفويت في "شمس أف أم"، في غضون الأسبوع الجاري.وأضاف أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي أعطى الإذن بالتسريع في غلق ملف "شمس أف أم" وبالتعجيل في تقديم المساعدات الظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام، لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا، وفق الإجراءات التي تم إعدادها للغرض.كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته، وفق المصدر ذاته، "لإطلاق حوار وطني بين رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ومختلف هياكل المهنة لإصلاح قطاع الإعلام وضبط سياسات عمومية في مجال حوكمة الإعلام ورسم الأهداف الوطنية الكبرى".يُذكر أن وقفة احتجاجية كانت انتظمت ظهر الخميس 15 أفريل 2021، أمام مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، للتنديد بالتعيينات المسقطة على رأس الوكالة وإذاعة شمس آف آم وبالاقتحام الأمني لمقر (وات)، يوم الثلاثاء 13 أفريل الجاري، لفرض تنصيب كمال بن يونس على رأس (وات) بالقوة العامة وكذلك للدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام.وقد شارك في هذه الوقفة التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أبناء (وات)، من صحفيين وأعوان ومصوّرين ومتقاعدين، إلى جانب الصحفيين والصحفيات من مختلف وسائل الإعلام، الوطنية والدولية، وممثلي المنظمات الوطنية ومن بينها الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن حضور شخصيات وطنية وسياسيين وثلة من أساتذة معهد الصحافة وعلوم الاخبار.وقد رفع المشاركون في هذه الوقفة عددا من الشعارات المنددة باقتحام مقر الوكالة والاعتداء على الصحفيين والعاملين بها وبفرض حنان الفتوحي على رأس إذاعة شمس آف آم، فضلا عن شعارات أخرى رافضة للتعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية والمصادرة، ولتدخل بعض الأحزاب لفرض تعيين أشخاص بعينهم. كما دعا المحتجون في شعاراتهم إلى تحييد وسائل الإعلام عن التجاذبات السياسية والحزبية.ويخوض صحفيو الوكالة اعتصاما مفتوحا منذ يوم 6 أفريل 2021، بمساندة نقابة الصّحفيين والجامعة العامّة للإعلام التّابعة للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل.كما تقرر مقاطعة وكالة تونس إفريقيا للأنباء لكافة أنشطة الحكومة والأحزاب الدّاعمة لها، إلى غاية يوم 22 أفريل الجاري، تاريخ الإضراب العام عن العمل المقرر مركزيا وجهويا، خاصة في ظل تصريح سابق للمشيشي أكد فيه أنه لن يتراجع عن هذه التعيينات.