مسلسل مشاعر على قرطاج+: ابهار الصورة و الترويج لتونس الجميلة

الأناضول -

استأثر مسلسل مشاعر 2 الذي يبث على قنوات قرطاج+ و حنبعل على اهتمام المتابعين و يحظى بنسبة مشاهدة عالية ،، لقد اختار المخرج التركي محمد الجوك اجمل الأماكن في تونس ليصور فيها احداث المسلسل من البحيرة والنصر مرورا بسيدي بوسعيد والحمامات و سوسة و توزر .. و يعد هذا الاختيار ترويجا لجمال تونس باعتبارها وجهة سياحية متميزة ،، و يعتمد المخرجون الأتراك على قوة الصورة في أعمالهم الفنية و يظهرون أجمل ما في بلدهم للدعاية و التسويق ،، وهو ما جعل وزير السياحة التركي يقول قبل اسابيع ان 30% من السياح القادمين الى بلده تأثروا بالأعمال الدرامية التركية.و يشهد مسلسل مشاعر ايضا مشاركة أبرز نجوم الدراما التونسية و الجزائرية حيث تتعقد الأحداث و تتراوح بين مشاعر الحب و الرومانسية و ايضا صراع عصابات المافيا و أحداثها المثيرة.نحتاج الى أعمال تسوق صورة جميلة عن تونس بعيدا عن الابتذال و الانحراف و التفاهات و اللغة الهابطة .