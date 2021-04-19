   Zine Haddad - أشواق الحج  

مسلسل مشاعر على قرطاج+: ابهار الصورة و الترويج لتونس الجميلة

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 12:39 قراءة: 0 د, 44 ث
الأناضول - استأثر مسلسل مشاعر 2 الذي يبث على قنوات قرطاج+ و حنبعل على اهتمام المتابعين و يحظى بنسبة مشاهدة عالية ،، لقد اختار المخرج التركي محمد الجوك اجمل الأماكن في تونس ليصور فيها احداث المسلسل من البحيرة والنصر مرورا بسيدي بوسعيد والحمامات و سوسة و توزر .. و يعد هذا الاختيار ترويجا لجمال تونس باعتبارها وجهة سياحية متميزة ،، و يعتمد المخرجون الأتراك على قوة الصورة في أعمالهم الفنية و يظهرون أجمل ما في بلدهم للدعاية و التسويق ،، وهو ما جعل وزير السياحة التركي يقول قبل اسابيع ان 30% من السياح القادمين الى بلده تأثروا بالأعمال الدرامية التركية.

و يشهد مسلسل مشاعر ايضا مشاركة أبرز نجوم الدراما التونسية و الجزائرية حيث تتعقد الأحداث و تتراوح بين مشاعر الحب و الرومانسية و ايضا صراع عصابات المافيا و أحداثها المثيرة.


نحتاج الى أعمال تسوق صورة جميلة عن تونس بعيدا عن الابتذال و الانحراف و التفاهات و اللغة الهابطة .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224385

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Lundi 19 Avril 2021 à 13h 55m |           
و.....في حين ان تلفزاتنا تقدّم ليلا نهارا،في اغلب برامجها، ابشع الصور من تونس و عن تونس....مخرج مشاعر هو اجنبي



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