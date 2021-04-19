سجل خلال 24 ساعة الاخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الاحد إلى السابعة من صباح الإثنين) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار ...
كميّات الامطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد
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الاثنين 19 أفريل 2021 | 7 رمضان 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:32
|18:59
|16:01
|12:25
|05:40
|04:07
|
16°
|17°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|9°
|
5.14 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-9
|22°-11
|25°-13
|24°-15
|22°-15
- Avoirs en devises
21769,1
(16 avril)
- Jours d'importation
152
- 1 € = 3,30932 DT 1$ =2,77323 DT
- Solde Compte du Trésor (16 avril) 1739,9 MDT
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