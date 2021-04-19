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كميّات الامطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 12:03 قراءة: 0 د, 7 ث
سجل خلال 24 ساعة الاخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الاحد إلى السابعة من صباح الإثنين) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار ...


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