   Warda - لو سألوك  

20 سنة سجنا وخطايا في حق عمال بمطار تونس قرطاج

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 10:54 قراءة: 0 د, 16 ث
باب نات - حكمت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب20 سنة سجنا وبخطية ب62 الف دينار في حق 5 عمال بمطار تونس قرطاج تورطوا في ارتكاب عدة سرقات لاغراض وهواتف باهضة الثمن.

وقد انكر المتهمون خلال جلسة محاكمتهم ما نسب اليهم من تهم لكن بمجابهتهم بالادلة التى تثبت تورطهم في تلك السرقات تراجعوا واعترفوا بما نسب اليهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224376

Karimyousef  (France)  |Lundi 19 Avril 2021 à 12h 18m |           
عشرين سنة سجنا لعمال سرقوا امتعة و هواتف. .هل قتلوا روح حتي ينالو هذا العقاب. هذه لا تسمى عدالة



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 19 أفريل 2021 | 7 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 18:59 16:01 12:25 05:40 04:07
16°
 17° % 55 :الرطــوبة
تونــس
5.14 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-922°-1125°-1324°-1522°-15
  • Avoirs en devises
    21769,1

  • (16 avril)
  • Jours d'importation
    152
  •              1 € = 3,30932 DT        1$ =2,77323 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 avril)   1739,9 MDT