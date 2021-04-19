20 سنة سجنا وخطايا في حق عمال بمطار تونس قرطاج

باب نات - حكمت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب20 سنة سجنا وبخطية ب62 الف دينار في حق 5 عمال بمطار تونس قرطاج تورطوا في ارتكاب عدة سرقات لاغراض وهواتف باهضة الثمن.



وقد انكر المتهمون خلال جلسة محاكمتهم ما نسب اليهم من تهم لكن بمجابهتهم بالادلة التى تثبت تورطهم في تلك السرقات تراجعوا واعترفوا بما نسب اليهم.



