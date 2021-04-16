الحرس الديواني بالفحص يحجز مواد حديدية مهربة و أدوية بيطرية مجهولة المصدر

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالفحص على إثر نصب كمين ومطاردة شاحنة تحمل ترقيم تونسي من إحباط محاولة تهريب 60 ألف قطعة من المواد الحديدية المهربة إضافة إلى 2250 علبة دواء بيطري وبضائع استهلاكية مختلفة تحمل علامات أجنبية مجهولة المصدر.

ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت قيمة البضاعة المحجوزة 320 ألف دينار دون اعتبار وسيلة النقل.



