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بوزاخر يقدّم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.

Publié le Jeudi 15 Avril 2021 - 17:47 قراءة: 0 د, 18 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 15 أفريل 2021، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي قدّم له التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.

وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة دعمه الكامل لاستقلال القضاء، وأكّد على أن القضاء المستقل ركيزة من ركائز دولة القانون ودعامة أساسية في مكافحة الفساد في جميع المجالات.





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