بوزاخر يقدّم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 15 أفريل 2021، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي قدّم له التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة دعمه الكامل لاستقلال القضاء، وأكّد على أن القضاء المستقل ركيزة من ركائز دولة القانون ودعامة أساسية في مكافحة الفساد في جميع المجالات.