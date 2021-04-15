بوزاخر يقدّم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 15 أفريل 2021، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي قدّم له التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.
وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة دعمه الكامل لاستقلال القضاء، وأكّد على أن القضاء المستقل ركيزة من ركائز دولة القانون ودعامة أساسية في مكافحة الفساد في جميع المجالات.
وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة دعمه الكامل لاستقلال القضاء، وأكّد على أن القضاء المستقل ركيزة من ركائز دولة القانون ودعامة أساسية في مكافحة الفساد في جميع المجالات.
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