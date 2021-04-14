الاطاحة ب4 عناصر اجرامية بمحطة القطار مقرين

تمكن صباح أمس اعوان فرقة شرطة النجدة ببن عروس خلية'النقل' واثر القيام بحملة أمنية على مستوى محطات النقل وقطار الضاحية الجنوبية مقرين الرياض برج السدرية من إيقاف 4أنفار محل تفتيش.الاول من مواليد1985 من أصحاب السوابق العدلية أصيل سليانة مفتش عنه من أجل الأضرار بملك الغير،والثاني من مواليد1972أصيل منزل بوزلفة نابل محل تفتيش من أجل اختفاء نفر.والثالث من مواليد1990أصيل العلا القيروان من أصحاب السوابق العدلية محل تفتيش من أجل السرقة.والرابع من مواليد1974قاطن مقرين مفتش عنه من أجل اصدار صك بدون رصيد.وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.