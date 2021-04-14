إصابة 6 نواب من حركة النهضة بكورونا

أعلن رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء 14 أفريل 2021 تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا في صفوف نواب كتلة حركة النهضة، وهم كلّا من ماهر مذيوب وعامر العريض ومختار اللموشي وهاجر بوزمي وكنزة عجالة وعبد الله الحريزي.وأشار إلى تسجيل عدد من الإصابات في كتل أخرى، منبّها إلى خطورة الوضع الوبائي.ودعا الخميري إلى إضافة موضوع العودة الى العمل بالاجراءات الاستثنائية كنقطة إضافية في جدول أعمال الجلسة العامة.المصدر - موزاييك