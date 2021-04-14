البرلمان: الاجتماع التأسيسي لمجموعة الصداقة تونس - بلدان المغرب العربي

انعقدت صباح يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 بقصر باردو جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية تونس – بلدان المغرب العربي برئاسة الصحبي عتيق رئيس المجموعة وبحضور عدد من أعضائها.ووفق بلاغ لمجلس الشعب, تداول الحاضرون حول أهمية مجموعات الصداقة ودورها في دفع علاقات التعاون في إطار الديبلوماسية البرلمانية ومعاضدة الديبلوماسية الرسمية. وأكدوا أهمية الاطلاع على سير عمل برلمانات البلدان المغاربية وتبادل التجارب والخبرات معها .وأشاروا الى أهمية تطوير العلاقات مع البلدان المغاربية واستغلال التقارب الجغرافي والعمل اكثر على الجوانب المشتركة اقتصاديا واجتماعيا من اجل رسم سياسة مغاربية .كما تداولوا بخصوص عقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية المعنيين بملف التعاون بين تونس وبلدان المغرب العربي للتعرّف على اهم الاتفاقيات المشتركة، ومجالات التعاون خاصة في المجال الاقتصادي. واتفقوا على أهمية تحديد الأولويات وصياغة برنامج عمل واضح من اجل تحقيق النجاعة والمردويدية المنتظرة.