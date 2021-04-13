الغنوشي يهنئ سعيّد بمناسبة شهر رمضان

هنأ رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين 12 أفريل 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم راجيا أن يعيده على تونس وكافة الدول الإسلامية بالخير والبركات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة مجلس نواب الشعب.



