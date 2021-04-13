   Om Kalthoum - أغدا ألقاك  

الغنوشي يهنئ سعيّد بمناسبة شهر رمضان

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 21:34 قراءة: 0 د, 13 ث
هنأ رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين 12 أفريل 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم راجيا أن يعيده على تونس وكافة الدول الإسلامية بالخير والبركات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة مجلس نواب الشعب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224129



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 13 أفريل 2021 | 1 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 18:54 16:00 12:27 05:48 04:17
14°
 19° % 54 :الرطــوبة
تونــس 11°
3.09 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1119°-916°-1315°-1413°-10
  • Avoirs en devises
    22048,7

  • (13 avril)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29456 DT        1$ =2,78029 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 avril)   1396,0 MDT