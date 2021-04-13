إيمانويل ماكرون يتلقى أوراق إعتماد كريم الجمّوسي سفيرا لتونس بباريس

قدّم محمد كريم الجمّوسي، يوم الإثنين 12 أفريل 2021، خلال حفل رسمي نُظّم في قصر الإليزيه، إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الاوراق التي تعْتَمده سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.ووفق بلاغ لسفارة تونس بباريس , أكَّد السفير خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي عزمه الكامل على العمل من أجل تعزيز أواصر الصّداقة والتّعاون العميقة بين تونس فرنسا، مُبْلغا إيّاه خالص تحيّات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.من جانبه رحب الرئيس الفرنسي بالسفير وأكّد على الصبغة المتميزة للعلاقات بين تونس وفرنسا والتنسيق الوثيق بين الجانبين على أعلى مستوى. وجدّد في هذا الصدد رغبة بلاده في مزيد تعزيز الشراكة مع تونس في كافة المجالات.كما مثّل هذا الحفل، الذي ينظّمه قصر الإليزيه مرّتين في السنة، فُرصة لسفير تونس للتّباحث مع رؤساء البعثات الدبلوماسية من الدول الشقيقة والصديقة الذين قدموا بنفس المناسبة أوراق اعتمادهم إلى الرئيس الفرنسي، وهم سفراء كل من الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا وبلغاريا والمجر والإكوادور وغامبيا وكوريا الجنوبية والصومال والسلفادور وسريلانكا والتشاد والغابون.