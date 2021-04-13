مورو: زيارة قيس سعيد لمصر مبهمة بلا ملفات ولا منافع

قال عبد الفتاح مورو القيادي السابق في حركة النهضة في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان" ما يثير انتقاده لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي او رئيس الجمهورية قيس سعيد انهما يريدان إسقاط التجربة الحالية من داخلها مضيفا " ان كان الأمر من الخارج فهذا طبيعي لكن ان تتمتع بالتجربة لإسقاطها فهذا غير مقبول".
من جانب اخر قال عبد الفتاح مورو ان حديث رئيس الجمهورية عن المسلمين والإسلاميين من جامع الزيتونة يطرح عديد التساؤلات حول النهج المستقبلي للرئيس".
وقال مورو ان الحديث عن التسامح في الإسلام سواء من الغنوشي او قيس سعيد بلا معنى حقيقي اذا لم يترجم في الواقع بحوارات وطنية".
وتحدث مورو عن زيارة قيس سعيد لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا " بانه مستغرب من زيارة بلا وفود اقتصادية وفي شتى المجالات".
واضاف مورو " لم اعهد من قبل وجود زيارة لرئيس تستمر لثلاثة ايام بدون اتفاقيات ومشاريع حقيقية" متابعا " زيارة قيس سعيد لمصر مبهمة بلا ملفات ولا منافع".
وفي موضوع اخر قال مورو أن ما قاله القيادي الميداني السابق في حركة النهضة كريم عبد السلام بخصوص عملية باب سويقة ، ليس دقيقا وفيه كثير من التجني".
وقال مورو " إلي تقال موش كلام دقيق الراجل هذاك وقت وقعت عملية باب سويقة عمره 17 سنة يحكي انو تربى في حلقة عبد الفتاح مورو التي توقفت عام 81 توقفت وقت عمرو 6 أو 7 سنوات منين تربى في حلقتي؟".
من جانب اخر قال مورو ان الوضع السياسي في البلاد تشير الى حجم الخلافات التي تهدد التجربة الديمقراطية.
من جانب اخر قال عبد الفتاح مورو ان حديث رئيس الجمهورية عن المسلمين والإسلاميين من جامع الزيتونة يطرح عديد التساؤلات حول النهج المستقبلي للرئيس".
وقال مورو ان الحديث عن التسامح في الإسلام سواء من الغنوشي او قيس سعيد بلا معنى حقيقي اذا لم يترجم في الواقع بحوارات وطنية".
وتحدث مورو عن زيارة قيس سعيد لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا " بانه مستغرب من زيارة بلا وفود اقتصادية وفي شتى المجالات".
واضاف مورو " لم اعهد من قبل وجود زيارة لرئيس تستمر لثلاثة ايام بدون اتفاقيات ومشاريع حقيقية" متابعا " زيارة قيس سعيد لمصر مبهمة بلا ملفات ولا منافع".
وفي موضوع اخر قال مورو أن ما قاله القيادي الميداني السابق في حركة النهضة كريم عبد السلام بخصوص عملية باب سويقة ، ليس دقيقا وفيه كثير من التجني".
وقال مورو " إلي تقال موش كلام دقيق الراجل هذاك وقت وقعت عملية باب سويقة عمره 17 سنة يحكي انو تربى في حلقة عبد الفتاح مورو التي توقفت عام 81 توقفت وقت عمرو 6 أو 7 سنوات منين تربى في حلقتي؟".
من جانب اخر قال مورو ان الوضع السياسي في البلاد تشير الى حجم الخلافات التي تهدد التجربة الديمقراطية.
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