   Abdelwahab - النيل  

في باب بحر بالعاصمة براكاج مروع لزوجين باستعمال اسلحة بيضاء

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 09:31 قراءة: 0 د, 22 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالعاصمة من القبض على نفرين نفذا براكاج مروع لزوجين تحت التهديد باسلحة بيضاء وذلك خلال مرورهما بنهج الملاحة بجهة باب بحر بالعاصمة ثم افتكا منهما اموالهما وهاتفيهما.

وبالتحري مع المظنون فيهما تبين أنهما من ذوي السوابق العدلية في البراكاجات والنطر وانهما كونا وفاق اجرامي تخصص ترصد المواطنين بالعاصمة وسلبهم باستعمال أسلحة بيضاء.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.


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