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شراز الشابي: من أبرز الخلافات مع عياض اللومي الموقف من الإسلام السياسي وحركة النهضة

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 21:27 قراءة: 0 د, 22 ث
قالت القيادية في حزب قلب تونس شراز الشابي في مداخلة على قناة التاسعة ان الخلاف مع القيادي عياض اللومي كان بسبب العديد من الملفات.
وأضافت شراز الشابي " من أبرز الخلافات الموقف من الإسلام السياسي وحركة النهضة".
وتابعت شراز الشابي " موقف رئيس الحكومة هشام المشيشي من تشديد الاجراءات بخصوص ملف الكورونا وحظر الجولان الفجئي الذي كان سيتسبب في تعميق ازمة المؤسسات الاقتصادية الهشة من بين الخلافات الداخلية".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224082

Aziz75  (France)  |Lundi 12 Avril 2021 à 21h 47m |           
تحبوها سمينة و جراية و ما تأكل الشعير. همكم الوحيد كيف التلاعب بالقانون و الدستور. يعني دولة الموز. حوت يأكل حوت و قليل الجهد يموت. دولة القانون و المؤوسسات صعيبة إلا الحقيقين.



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