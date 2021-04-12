شراز الشابي: من أبرز الخلافات مع عياض اللومي الموقف من الإسلام السياسي وحركة النهضة

قالت القيادية في حزب قلب تونس شراز الشابي في مداخلة على قناة التاسعة ان الخلاف مع القيادي عياض اللومي كان بسبب العديد من الملفات.وأضافت شراز الشابي " من أبرز الخلافات الموقف من الإسلام السياسي وحركة النهضة".وتابعت شراز الشابي " موقف رئيس الحكومة هشام المشيشي من تشديد الاجراءات بخصوص ملف الكورونا وحظر الجولان الفجئي الذي كان سيتسبب في تعميق ازمة المؤسسات الاقتصادية الهشة من بين الخلافات الداخلية".