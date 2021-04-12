   Choubeila - يمّة يا غالية  

حزب الأمل يؤكّد ان الصراع مع الاسلام السياسي مسألة داخلية وأن اثارتها من طرف قيس سعيد في مصر يمثّل تهديدا للأمن القومي

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 17:59 قراءة: 0 د, 22 ث
أصدر الثلاثاء 12 افريل حزب الأمل، بيانا اعتبر من خلاله ان اثارة قيس سعيد لخلافات تونسية داخلية خلال زيارته الي مصر يعد اقحاما لقوى اقليمية في الشأن الداخلي التونسي.

كما اعتبر حزب الأمل ان ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي التونسي مشددا على ان الصراع مع الاسلام السياسي مسالة داخلية تونسية وان التصدي له لا يكون من خلال محاولات التدويل بل من خلال الاطر الشرعية وبالاحتكام الي صندوق الاقتراع حسب نص البيان.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224070

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 18h 57m |           
طالبوا بعزله ان كنتم صادقين؟



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