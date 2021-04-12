حزب الأمل يؤكّد ان الصراع مع الاسلام السياسي مسألة داخلية وأن اثارتها من طرف قيس سعيد في مصر يمثّل تهديدا للأمن القومي

أصدر الثلاثاء 12 افريل حزب الأمل، بيانا اعتبر من خلاله ان اثارة قيس سعيد لخلافات تونسية داخلية خلال زيارته الي مصر يعد اقحاما لقوى اقليمية في الشأن الداخلي التونسي.كما اعتبر حزب الأمل ان ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي التونسي مشددا على ان الصراع مع الاسلام السياسي مسالة داخلية تونسية وان التصدي له لا يكون من خلال محاولات التدويل بل من خلال الاطر الشرعية وبالاحتكام الي صندوق الاقتراع حسب نص البيان.