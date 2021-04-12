   Choubeila - يمّة يا غالية  

العريض: قيس سعيّد كل حاجة يقول عليها لا...الحوار الوطني لا، استكمال الحكومة لا، القوانين لا وكل شيء لا دون ان يقدم الحلول

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 17:33 قراءة: 0 د, 39 ث
اعتبر الاثنين 12 افريل، القيادي بحركة النهضة علي العريض ان المفتاح للأزمة السياسية يمر عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي تصريح للاذاعة الوطنية, حمّل العريض رئيس الجمهورية مسؤولية تواصل الأزمة السياسية بسبب رفضه الحوار الوطني المقترح من اتحاد الشغل او الحوار الثلاثي المقترح من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.


وقال العريض "قيس سعيد سكر الابواب امام الحوار الوطني وأمام الحوار الثلاثي وأمام استكمال الحكومة وكل حاجة يقول عليها لا دون ان يقدم اي حلول".

وشدد العريض على ان قيس سعيد هو المفتاح والمغلاق للأزمة السياسية فهو الي يوقف الدستور واجهزة الدولة ، الامضاء والختم وعطل الحوار".

وصرح العريض انه لا يمكن ايجاد حلول للمسائل الاقتصادية والاجتماعية دون تجاوز الازمة السياسية مؤكدا ان المساعي ستتواصل لحل المشكل السياسي وقال "نشالله ربي يهديه" في اشارة لقيس سعيد.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224069

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 19h 31m |           
متى يعزل هذا الغبي الخائن الغدار الحقير؟؟؟

Amir1  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 17h 55m |           
رفض طريقة لإثبات الوجود...يتربى عليها الإنسان نتيجة تربية مبنية على عدم الفهم
هذا الأمر يعيق التفكير الإيجابي والعلاقات السليمة مع المحيطين بشكل جاد ودائم
وليس الرفض بلا فقط بل أيضا بالمقاطعة والصمت ...وليس هناك حلول...هناك هروب إلى الأمام
وبدائل أخرى غير واقعية للوضع



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