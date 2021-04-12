المكي:'' النهضة لا تحكم وليست حزبا حاكما وهذا كذب يروج

كمال بن يونس المعين على رأس وكالة تونس أفريقيا للانباء مثقف وقدم محاضرات في عديد الاحزاب والمنظمات

أكد القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ان حركة النهضة ليست حزبا حاكما ولا تحكم وهذا كذب ، وفق تعبيره.وقال المكي خلال حضوره في حصة "هنا شمس" على اذاعة شمس ، اليوم الإثنين، إن "حكومة التكنوقراط بقيادة المشيشي هي من تحكم فقط هناك تشاورات لا أكثر".وأقر أن "احزاب الحزام السياسي كل من كتلة الإصلاح، وحزب قلب تونس وإئتلاف الكرامة وحركة النهضة لا يحكومون".وعلى ذلك ، أفاد انه يوجد فرق بين حزب يمسك حكومة بنفسه وله وزراء وطالما ليس لهذا الحزب وزراء فهو لايحكم، وفق تعبيره.وشدد المكي التأكيد أن "حركة النهضة من أكثر الأحزاب لديها برنامج ورؤى للوضع الإقتصادي لكن المشكل في انعدام الإستقرار السياسي".و أقر المكي أن كمال ين يونس المعين مؤخرا على رأس وكالة تونس إفريقيا للانباء مثقف وقدم محاضرات في عديد من الأحزاب وعديد المنظمات.وقال ان ما يحدث في الوكالة ان" فئة من الأشخاص كانوا اليد في اليد مع بن علي ويرون ان المناصب حكرا عليهم وهذا غير معقول".كما قال :"نهضاوي يشد رئيس مدير عام يصبح مشكلا "، مضيفا أنه "نوع من العنصرية مثل هذه التصرفات".وأشار المكي إلى أن "الصحافي مثقف وبالتالي له ميولات فكرية".