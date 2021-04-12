عرض على الاعوان رشوة ب10 الاف دينار... الاطاحة بقاضي مزيف وحجز ترسانة من الوثائق المدلسة

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببن عروس من الاطاحة بقاضي دولي مزيف وحجز ترسانة من الوثائق المدلسة والمفتعلة بحوزته كما حجزوا 5 بطاقات مهنية تشير الى انه مستشار وتنص على ضرورة تسهيل مهامه بالموانئ والمطارات والقنصليات و المؤسسات العمومية و3 اختام احدها يحمل صفة رئيس مركز المستشار القانوني وختم ثاني يحمل صفة دكتور ورئيس المكتب العربي لاستشارات التحكيم وفض النزاعات الدولية وختم خاص بالمركز العربي الافريقي للسلام العالمي وحقوق الانسان.وقد حاول المتهم ارشاء اعوان الحرس ب10 الاف دينار مقابل اعدام تلك الوثائق التى تدينه.وكشفت الابحاث انه كان يتنقل على متن سيارة فارهة ويرتدى لباسا فخما ويقدم نفسه للمواطنين على كونه قاضي.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة محالة ارشاء موظف عمومي وانتحال صفة.