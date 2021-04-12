بعد 3 سنوات من الفرار "الشو" وعائلته في قبضة عدلية المدينة

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من القبض على "الشو" وهو كهل من ذوي السوابق العدلية ومحل 7 مناشير تفتيش وحكم بعام سجنا مع النفاذ العاجل وفي قضايا مختلفة منها بيع الخمر خلسة وترويج المخدّرات كما كان محال بحالة فرار منذ 3 سنوات.
هذا وتم إيقاف زوجته وابنته سابقا أثر تورطهما في بيع الخمور.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بفتح بحث في الغرض.
هذا وتم إيقاف زوجته وابنته سابقا أثر تورطهما في بيع الخمور.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بفتح بحث في الغرض.
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