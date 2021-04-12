   Om Kalthoum - انت عمري  

بعد 3 سنوات من الفرار "الشو" وعائلته في قبضة عدلية المدينة

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 12:30 قراءة: 0 د, 19 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من القبض على "الشو" وهو كهل من ذوي السوابق العدلية ومحل 7 مناشير تفتيش وحكم بعام سجنا مع النفاذ العاجل وفي قضايا مختلفة منها بيع الخمر خلسة وترويج المخدّرات كما كان محال بحالة فرار منذ 3 سنوات.

هذا وتم إيقاف زوجته وابنته سابقا أثر تورطهما في بيع الخمور.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بفتح بحث في الغرض.

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