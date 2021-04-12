بعد 3 سنوات من الفرار "الشو" وعائلته في قبضة عدلية المدينة

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من القبض على "الشو" وهو كهل من ذوي السوابق العدلية ومحل 7 مناشير تفتيش وحكم بعام سجنا مع النفاذ العاجل وفي قضايا مختلفة منها بيع الخمر خلسة وترويج المخدّرات كما كان محال بحالة فرار منذ 3 سنوات.هذا وتم إيقاف زوجته وابنته سابقا أثر تورطهما في بيع الخمور.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بفتح بحث في الغرض.