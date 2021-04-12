العين الإماراتية | بعد زيارة قيس سعيد إلى مصر : مصير إخوان مصر ينتظر إخوان تونس

باب نات -

نشر موقع بوابة العين الإماراتية تقريرا تحت عنوان "ما أسباب رعب إخوان تونس من زيارة الرئيس سعيد لمصر؟" تحدث عن الزيارة التي اداها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى مصر نهاية الأسبوع ...و اعتبر المقال بأن "حالة من الهيستيريا والذعر أصابت أعضاء حركة النهضة فرع تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس بسبب زيارة الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة "و وصف التقرير الزيارة ب "محددة المعالم، واضحة الأهداف، للتشاور والتنسيق وتعاون البلدين الشقيقين وبحث الأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب" .و أضافت البوابة الإماراتية "ثلاثة أيام هي مدة زيارة الرئيس سعيد إلى القاهرة، ثلاثة أيام كانت دهرا بحسابات إخوان النهضة، قضوها بين لطم وعويل من جهة، وكذب ونفاق سياسي من جهة ثانية"..و ختم التقرير بالإشارة إلى أن " اخوان تونس يرعبهم التقارب بين الرئيسين السيسي وسعيد؛ لأنه يشعرهم بدنو أجلهم كما حصل مع إخوان مصر "....