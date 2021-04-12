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العين الإماراتية | بعد زيارة قيس سعيد إلى مصر : مصير إخوان مصر ينتظر إخوان تونس

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 11:48 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع بوابة العين الإماراتية تقريرا تحت عنوان "ما أسباب رعب إخوان تونس من زيارة الرئيس سعيد لمصر؟" تحدث عن الزيارة التي اداها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى مصر نهاية الأسبوع ...

و اعتبر المقال بأن "حالة من الهيستيريا والذعر أصابت أعضاء حركة النهضة فرع تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس بسبب زيارة الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة "


و وصف التقرير الزيارة ب "محددة المعالم، واضحة الأهداف، للتشاور والتنسيق وتعاون البلدين الشقيقين وبحث الأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب" .

و أضافت البوابة الإماراتية "ثلاثة أيام هي مدة زيارة الرئيس سعيد إلى القاهرة، ثلاثة أيام كانت دهرا بحسابات إخوان النهضة، قضوها بين لطم وعويل من جهة، وكذب ونفاق سياسي من جهة ثانية"..

و ختم التقرير بالإشارة إلى أن " اخوان تونس يرعبهم التقارب بين الرئيسين السيسي وسعيد؛ لأنه يشعرهم بدنو أجلهم كما حصل مع إخوان مصر "....

Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 224032

Artiz  (United States)  |Lundi 12 Avril 2021 à 14h 33m |           
الاتجاه السلامي كلي راس بورقيبة و من بعذه راس بن علي و بقدرة ربي يكمل علي سعيد و اشكاله . الحس التونسي و القلب اسلامي و لن يقدر عليه الا الله غز و جل

Mandhouj  (France)  |Lundi 12 Avril 2021 à 14h 20m |           
الذي سيحدث هو العكس ...

و تونس ماضية في طريقها ديمقراطية أبدية

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 13h 32m |           
على حسب علم الجميع،في تونس لا نعرف ما معنى اخوان و كان النظام المخلوع يسمي الاتجاه الاسلامي اخوانجية،لكن في المقابل،عندنا حركة الاخوات التي اصبحت تتحكم في سيادة الدولة

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 13h 13m |           
لي يحسب وحده يفضاه
يكيدون كيدا والله يكيد كيدا....مهلهم رويدا
شعب ومواطني الامرات المتحدة المسلمين الأبرار هم ضحايا الاستبداد والالحاد والعداء وكراهية الاسلام والمسلمين
هم اخواننا في الله، ونسأل الله أن يفرج كربهم وينصرهم على آل صهيون والدولة العميقة الماصونية العالمية
والعاقبة للمسلمين المتقين

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 13h 11m |           
لا دخل له في السياسة الداخلية،وهو تحت المراقبة اللصيقة لكل مؤسسات الدولة

Tresor  (Nigeria)  |Lundi 12 Avril 2021 à 12h 53m |           
الإيماراتيون هم اليوم شعب رؤوسهم في الوحل والعار وحكّامهم عبيد اليهود يقومون بكل ما في وسعهم وبأوامر وتخطيط من أسيادهم لإخضاع بقية الشعوب الأخرى لسيطرة اليهود عسى أن يرفع الحرج على مواطنيهم الجبناء

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 12 Avril 2021 à 12h 48m |           
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ثورة 2011 أدخلت الرعب في قلوب الطغاة فأصبحووا يخافون شعوبهم بعدما كانت الشعوب تخشى إستبداد حكامها

Ahmed01  (France)  |Lundi 12 Avril 2021 à 12h 34m |           
لنْ يُملِيَ أحدٌ على تونس سياستها الداخليّة والخارجية

Ahmed01  (France)  |Lundi 12 Avril 2021 à 12h 33m |           
قطعا ، لا أحد يُملي على تونس سياستها والخارجية
ولا مكان للإقصاء في الديمقراطية ، ولن يرجع التاريخ القهقرى أبدا في تونس



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