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عصام الشابي لهيكل المكي: أعجب لحال من اعتبر القضية الفلسطينية قضيته المركزية ان يتخذ من نظام السيسي نموذجا

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 22:16 قراءة: 0 د, 19 ث
انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك موقف القيادي في حركة الشعب هيكل المكي بخصوص لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتعجب عصام الشابي قاىلا " اعجب لحال من اتخذ من الفكر القومي منهجا ،و اعتبر القضية الفلسطينية قضيته المركزية ،ان يتخذ من نظام السيسي وريث نظام السادات و مبارك نموذج".



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