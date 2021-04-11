الدكتور زكرياء بوقيرة يكشف عن مساع لإدخاله الي مستشفى الرازي او الزج به في السجن

جدد الأحد 11 أفريل، الدكتور زكرياء بوقيرة، تأكيده على خطورة الوضع الصحي في البلاد مشددا على أن الحل لإنقاذ ارواح الاف المواطنين و الحجر الصحي.وقال زكرياء بوقيرة ان شهر رمضان الجاري سيكون شهرا صعبا على المستوى الصحي داعيا المواطنين الي الحذر والانتباه وحماية أنفسهم واقاربهم.وعبر بوقيرة عن ألمه من حملات السب والشتم التي تشن ضده بسبب تصريحاته التي يعتبرها الكثيرون متشائمة مشيرا الي ان الأمر وصل الي حد تفكير بعض زملائه في ادخاله مستشفى الرازي.كما أفاد بأن الأمر وصل ايضا الي حد التفكير بالزج به في السجن مؤكدا انه رغم ذلك لن يصمت وسيواصل انارة الرأي العام بحقيقة الوضع الصحي وخطورته.