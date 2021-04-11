   Abdelhalim - قلولو الحقيقة  

صورة اليوم: ظهور قيس سعيّد مبتسما إلى جانب لطيفة العرفاوي يثير جدلا

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 17:42 قراءة: 0 د, 24 ث
في حادثة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالنادرة، ظهر رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهو مبتسما إلى جانب الفنانة لطيفة العرفاوي وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية مصر .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الجمهورية وهو مبتسما ما أثار الاستغراب والتساؤلات في وقت واحد.


وأما الاستغراب ، فقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يشاهدوا قبل اليوم رئيس الجمهورية وهو يبتسم.

وأما عن التساؤلات، فكان أكثرها عن ما قالت لطيفة العرفاوي لرئيس الجمهورية ليبتسم بعد ذلك.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 224003

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 18h 33m |           
زيارات غير مبرمجة من قصر قرطاج !!!
ليبيا بطلب فرنسي ومصلحة فرنسية !!!
مصر بطلب فرنسي من السيسي لاستدعاء قيس في عجالة !!!
الكل كي فرنسا ومصر والايمارات يكونون محور ضد محور ليبيا الجزائر وتركيا !!!!
قيس يعمل ضد الاتحاد المغاربي لا علاقة له بالمغرب علاقة في تأزم مع الجزائر من اجل الدور الفرنسي في تونس وعلاقة اكثر تأزم مع ليبيا لمواقف قيس من حفتر وتعثرت العلاقات اكثر بعد زيلرة وزيرة الخارجية الليبية. من مصادر تونسية
والله اعلم

Mandhouj  (France)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 18h 28m |           
هي تحب السيسي ، بن زايد ، رئيس الشيشان .. الدكتاتور و خوه ...

رئيس خان قيمه و مبادئه ، ليرحل فقط .

Afarit  ()  |Dimanche 11 Avril 2021 à 17h 50m |           
الخونة يعرفون بعضهم



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