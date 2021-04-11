صورة اليوم: ظهور قيس سعيّد مبتسما إلى جانب لطيفة العرفاوي يثير جدلا

في حادثة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالنادرة، ظهر رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهو مبتسما إلى جانب الفنانة لطيفة العرفاوي وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية مصر .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الجمهورية وهو مبتسما ما أثار الاستغراب والتساؤلات في وقت واحد.
وأما الاستغراب ، فقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يشاهدوا قبل اليوم رئيس الجمهورية وهو يبتسم.
وأما عن التساؤلات، فكان أكثرها عن ما قالت لطيفة العرفاوي لرئيس الجمهورية ليبتسم بعد ذلك.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الجمهورية وهو مبتسما ما أثار الاستغراب والتساؤلات في وقت واحد.
وأما الاستغراب ، فقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يشاهدوا قبل اليوم رئيس الجمهورية وهو يبتسم.
وأما عن التساؤلات، فكان أكثرها عن ما قالت لطيفة العرفاوي لرئيس الجمهورية ليبتسم بعد ذلك.
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