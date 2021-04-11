رسميا.. الثلاثاء أول رمضان في مصر واليمن والعراق ولبنان

وكالات -

أعلنت كل من مصر واليمن والعراق ولبنان، الأحد، أن الثلاثاء هو أول شهر رمضان المبارك لعام 1442 ه (2021).وفي بيانات منفصلة، أعلن مفتي كل من مصر ولبنان، شوقي علام، وعبد اللطيف دريان، وديوان الوقف السني بالعراق، ووزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد عيضة، أنه تعذر رؤية هلال رمضان الأحد، ومن ثم فإن الإثنين هو المتمم لشعبان، والثلاثاء هو أول أيام رمضان.بدورها، أعلنت جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات يمنية منذ عام 2014، أن الإثنين هو المكمل لشعبان، والثلاثاء أول شهر رمضان، وفق وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بالحكومة غير المعترف بها.فيما أعلنت كل من المحكمة العليا السعودية وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية أنه لم يرد ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وستُعقد جلسة لتحري الهلال، مساء الإثنين، وفق وكالتي الأنباء الرسميتين.